Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Hakkari'de, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü dolayısıyla kurban kesildi.



Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polisevi önünde okunan duaların ardından kurbanlar kesildi. Kesilen 5 kurbanın etinin, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.



Kurban kesimine, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Başkanı Yusuf Kaya, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve polis memurları katıldı.



Kurban kesiminin ardından Türk bayraklarıyla süslenen zırhlı araçlar, kent merkezinde sirenler eşliğinde tur attı.