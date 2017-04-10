Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, vatandaşların esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan polis teşkilatının, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.



Anayasa ve yasalardan aldığı güçle görevini yapan Türk polisinin, terörle mücadele ve genel asayiş olaylarında canını ortaya koyarak ülke bütünlüğü için canla başla gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Halen görevleri başında hizmet vermekte olan polislerimize üstün başarılar diliyor, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."