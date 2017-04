Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 16 Nisan'ı milli iradenin güçlenmesi ve bu toprakların söz hakkının bir kere daha tescili adına bir milat olarak gördüğünü belirterek, "Anamızın ak sütü kadar helal bu vatanda, en geçerli irade, bu aziz milletin iradesidir. 16 Nisan'da inşallah bunun mührünü vuracağız. Vesayetçilerin değil, bu milletin öz evlatlarının sözünün geçeceği bir Türkiye inşa edeceğiz." dedi.



Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla şehit ve gazi aileleri için bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı.



Burada konuşan Erdoğan, milletin huzuru, güven ve selameti adına gece gündüz çalışan tüm polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı, emniyet teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.



Emine Erdoğan, görevi başında şehit olan bütün güvenlik güçlerini rahmet ve minnetle andı, gazileri şükranla yad etti.



Polisin güvenliğin teminatı olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, vicdanların işlemediği yerde polisin devreye girdiğini, huzurun bekçiliğini yaptığını, zor şartlarda canını ortaya koyarak yiğitlikle, cesaretle mücadele ettiğini söyledi.



Emine Erdoğan, milletin can, mal ve ırz güvenliğini teslim alacak evlatlar yetiştiren annelerin, devlet millet dayanışmasının en önemli hattına evlatlarını koyduklarını belirtti.



Polis teşkilatının her geçen gün güçlendiğini, gerek mesleklerinin getirdiği donanım gerekse insani ilişkiler noktasında daha da bilinçlendiğini, vatandaşların özgürlüğünü kısıtlamadan güvenliğini sağlama gayreti içinde canla başla çalıştığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu yüksek vazife şuuru içinde kendilerinden dahi vazgeçiyorlar. Gerek 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında gerekse çeşitli terör olaylarında nice polisimizi kaybettik. Şehadetleriyle onlar artık bütün milletin evlatlarıdır. Rabbimiz, 'Onlara ölüler demeyin' buyuruyor. Biz de 'amenna' diyoruz. Onlar kıyamete kadar dualarda yaşayacak, ahiret yurdunda şehitlik mertebesinde muamele görecekler inşallah. Yaşadığımız sürece onları minnetle yad edeceğiz." diye konuştu.



Şehitlerin ailelerinin bir yandan bu yüksek makamın sevinciyle ama bir yandan da evlatlarına, eşlerine, kardeşlerine olan özlem içinde bulunduklarını anlatan Emine Erdoğan, "Hasret kolay dinmiyor ama inşallah ebedi alemde buluşacak, Rabbimin müjdelediği nimetlere kavuşacaksınız. O zamana kadar devletimiz hep arkanızda. Her türlü ihtiyaçla her zaman yanı başınızdadır." dedi.



Emine Erdoğan, bir şehit ailesiyle yolu kesiştiğinde vakarlı duruşuyla karşısında bir onur abidesi gördüğünü dile getirerek, "Sizler bu vatanın değerini bize her an hatırlatan, gençlerimize kutlu bir emaneti hazırlayan kıymetlersiniz. Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu vatanın hiç de ucuz olmadığını bize iyice belleten bir zincirin halkalarısınız. Şehit kanlarıyla sulanmış bu coğrafyanın bin yıllık sakinleri olarak bizler de her alanda milli bir duruşu kendimize vazife biliyoruz. Şehitlerimizin emanetine sadakati, bir ödev addediyoruz." şeklinde konuştu.



"Milli olan her şeye karşı da polisimiz bir siperdir"



Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz'da hain terör örgütü FETÖ'nün kanlı darbe girişimi karşısında, milletçe zafer kazandık. Bizi esarete, zillete, kaosa mahkum etmek isteyenlere karşı gönül ve eylem birliği yaptık. Tarihinde ilk defa işgal girişimine maruz kalan Ankara, 15 Temmuz'da şehitler verdi. 'Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda / Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' dedi. Ulubatlı Hasanlar'ın, Nene Hatunlar'ın, Kara Fatmalar'ın hala dipdiri ayakta olduğunu gösterdi. Bu öyle bir ruh, yürek ki hiç ölmedi, ölmeyecek. Kadınıyla erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla aynı cesaret ve kararlılık içinde daima hazır bekleyecek. Türkiye'nin aleyhinde bu millet karşısında olanların ilk hedefi her zaman bu ruhu taşıyan polisimiz olmuştur. Ama milli olan her şeye karşı da polisimiz bir siperdir. Nice faciaları önlemiş, canı bize bağışlamış bir fedakarlık abidesidir."



Zor şartlarda saatlerce mesai başında çalışan polislerin bir yandan kötülükle mücadele ederken bir yandan da gönülleri imar etme çabasına şahit olduğunu aktaran Emine Erdoğan, düşmana göz açtırmayan, cesaretle yiğitliğin arasında merhametin ve şefkatin Türk polisine çok yakıştığını söyledi.



"Nezaket, kalpleri onaran o insani yaklaşım, bizim polisimizi bir başka kılıyor." diyen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şunu çok iyi biliyorum ki polisimizi güçlü kılan, sonsuz bir iman, vatan ve millet aşkı ve bu toprakların kültürüdür. Şairin şu sözleri onların pusulasıdır, 'Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır / Külümüzden yükselen duman bizden yanadır / Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır / Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.' İşte bu ruh, askerimizi, polisimizi ve milletimizi, her daim karlı bir yola yoldaş eylemiştir. İnşallah bundan sonra da Türkiye, kendinden menkul bu güçle yoluna devam edecektir.



16 Nisan'ı, milli iradenin güçlenmesi ve bu toprakların söz hakkının bir kere daha tescili adına bir milat olarak görüyorum. Anamızın ak sütü kadar helal bu vatanda, en geçerli irade, bu aziz milletin iradesidir. 16 Nisan'da inşallah bunun mührünü vuracağız.



Vesayetçilerin değil, bu milletin öz evlatlarının sözünün geçeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içinde bu ülkenin menfaati adına birlik olacağımıza gönülden inanıyorum."



Şefkati ve şecaati aynı yüreğe sığdırabilen bütün kahraman polisleri selamlayan Emine Erdoğan, şehitleri rahmet ve minnetle andı, teşkilata üstün başarı diledi.