Bartın Valisi Nusret Dirim ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolaysıyla mesaj yayımladı.



Vali Dirim, mesajında, Türk Polis Teşkilatının, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme ve işleyenleri adalete teslim etme hususunda çok büyük bir özveriyle 172 yıldır çalıştığını belirtti.



Türk polisinin, gösterdiği olağanüstü gayret ve hizmetler sonucunda, Türk milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını aktaran Dirim, şunları kaydetti:



"Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek İlimizin güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım. 172. yılını kutlayan emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü'nü ve Polis Haftasını kutluyor, görevleri esnasında şehit olan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, gazi polislerimizi ise minnetle yad ederken, görevleri başında hizmet vermekte olan polislerimize üstün başarılar ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."



AK Parti Bartın Milletvekili Tunç da mesajında, polis teşkilatının hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun, düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde hayatını sürdürmesine imkan sağladığını belirtti.