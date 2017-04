TBMM Başkanı İsmail Kahraman, vatandaşın güvenine layık olmak için üstün bir gayretle görevini yerine getiren polis teşkilatı mensuplarının, bugünden sonra da aynı inanç ve gayretle görevini yapacağına inandığını belirtti.



Kahraman, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vatandaşların huzur ve güvenliğini temin etme sorumluluğunu üstlenen Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutlayan Kahraman, devrin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan, devletin en eski kurumlarından biri olan polis teşkilatının, yasalardan aldığı yetki ve sorumluluklar doğrultusunda millete hizmet vermeye devam etmesini temenni etti.



Kahraman, vatandaşın can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehdit karşısında ilk akla gelen polis teşkilatının, bugüne kadar görevini, mesai mefhumu gözetmeden üstün fedakarlık ve feragat duygusuyla yerine getirdiğine işaret etti.



Kahraman, mesajında şunları kaydetti:



"Vatandaşımızın güvenine layık olmak için üstün bir gayretle görevini ifa eden polis teşkilatımızın bütün mensuplarının, bugünden sonra da aynı inanç ve gayretle vazifelerini yapacaklarına inancım tamdır. Ülkemizin güvenliğine, insan hak ve hürriyetlerine, adaletin tesis edilmesi işlemlerine ve toplumsal huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü suçu önlemek ve suçlularla mücadele etmek için görev yapan polis teşkilatımızın, milletimizin güvenine layık olmak için büyük bir gayretle görevlerini yaptıklarını biliyorum. Uyuşturucu tacirlerine ve terör örgütlerine karşı gece gündüz demeden, canla başla görev yapan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını bir kez daha tebrik ediyorum. Görevi başında şehit düşen bütün polis kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazi kardeşlerimi de minnet ve şükranla anıyorum."