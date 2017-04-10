Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü, Yeşilyurt, Erbaa ve Turhal ilçelerinde törenlerle kutlandı.



Yeşilyurt ilçesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amir Vekili Turgut Coşkun'un çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Törene, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Raif Büyükbağcı, Belediye Başkanı Vekili Bedri Nazar Sadakat, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Mutlu Özügenç ile daire ve kurum amirleri katıldı.



Erbaa



Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hasan Tahsin Çimen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Çimen, törende yaptığı konuşmada, Türk emniyet teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Törene, Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.



-Turhal



Turhal İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Şahin, törende yaptığı konuşmada, tüm toplumlarda polisin, halkın hayatını yaşanabilir kılmayı hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:



"Bu hedefe ulaşmak için iç güvenliğin sağlanması mutlaka gereklidir. Toplum, polislerden hem vatandaşın güvenlik taleplerinin yerine getirilmesi hem de özgürlüklerine saygı göstermesini bekler. Emniyet teşkilatımız, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından girişilen darbe teşebbüsünü vatandaştan aldığı destekle engellemiş. Kendi içine dahi sızarak devleti ele geçirmeye çalışan hainleri derdest edip adalete teslim ederek demokrasiye bağlılığını ve gücünü göstermiştir."