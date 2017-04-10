Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Vali Çınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve polislerle tokalaşarak teşkilatın kuruluşunun 172. yılını kutladı.



Çınar, "Milletimizin daha güvenli yarınlara ulaşmasında yaptığınız görev çok önemli. Meslek hayatınızı daha huzurlu geçirmenizi temenni ediyorum. Allah bütün polislerimizi korusun" dedi.



Vali Çınar, daha sonra Bitlis Valiliğinin çeşitli birimlerinde görev yapan polislerle bir araya gelerek, kısa bir konuşma yaptı.



Ardından pasta kesilerek polislere ikram edildi.