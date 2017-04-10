Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
İZMİR (AA) - Ödemiş ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü törenle kutlandı.
İZMİR (AA) - Ödemiş ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam etti.
Törende Kaymakam Celil Ateşoğlu ve Emniyet Müdürü Ramazan Çankaya, 172. yıl pastası kesti.
Etkinlikte ayrıca Ödemiş Anaokulu öğrencileri, Şehit Polis Fethi Sekin anısına gösteri sundu.
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