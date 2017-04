Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Polis teşkilatımız en büyük güvencemizdir. En son 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasında hem Kocaeli'mizde hem de ülkemizde teşkilatın kahraman mensupları milletiyle birlikte bu darbenin tehdidinin püskürtülmesinde kahramanca bir duruş sergilemişlerdir." dedi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla düzenlenen yemeğe, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.



Vali Güzeloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladı.



Vatan ve bayrak için hayatını feda eden şehitleri rahmetle andığını vurgulayan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:



"Ruhları şad, makamları cennet olsun. Nurlanan şehitlerin yanında aynı safta mücadele ederken onurlanan kahraman gazilerimize de milletçe minnet duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bu büyük devletin kutlu yürüyüşünde Türk Polis Teşkilatı başta vatandaşların can ve mal emniyetini temin ve tesis etmek, devletimizin bekasını ilelebet payidar eylemek ve milletini bahtiyar eylemek için canla, başla, fedakarca hizmet sunmaktadır. İç ve dış tüm hainler ile tehditler karşısında bu kahraman teşkilat bir çok evladını şehit vermiştir. En son 15 Temmuz'da hain darbe kalkışmasında hem Kocaeli'mizde hem de ülkemizde teşkilatın kahraman mensupları milletiyle birlikte bu darbenin tehdidinin püskürtülmesinde kahramanca bir duruş sergilemişlerdir. Hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve milletinin kendisine emanet ettiği temel değerlere bağlı bir teşkilat her zaman ve her yerde bu değerler uğruna dimdik ayakta ve de yılmadan hizmet sunmaktadır. Polis teşkilatımız en büyük güvencemizdir. Fedakarca hizmet eden Polis Teşkilatımızın tüm mensuplarının bu özel gününü kutluyorum."



Polisevi'nde düzenlenen programa, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.



Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.



Bağçeşme Polis Şehitliği'ni de ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.