Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehit asker ve polisler için Mevlid-i Şerif okutuldu.



İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından ilahilerin okunduğu programda, İlçe Müftü Vekili Mehmet Sain, şehitlik mertebesini ve önemi anlattı.



Şehit olan asker ve polislere duaların edildiği programa, Kaymakam Yusuf Turan, Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Orçan, emniyet personelleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Öte yandan, mevlit programına katılanlara yemek ikramında bulunuldu.