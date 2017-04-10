Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı, Sakarya'da kutlandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı'nın, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törene, çeşitli birimlerde görevli polisler, polis yakınları ve gaziler katıldı.



Komiser Yardımcısı Arzu Koçak, günün önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Teşkilatımız, şan ve şerefle dolu 171 yıllık mazisinde olduğu gibi günümüzde de görev yaptığı her yerde ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk ulusunun huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir özveri içinde var gücüyle çalışmaktadır. Bu uğurda şehitler vermiştir halen vermektedir ve gözünü kırpmadan vermeye de devam edecektir." dedi.



Pınarbaşı, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.



AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, çeşitli parti ve STK üyeleri Pınarbaşı'yı makamında ziyaret etti.



Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi çocuk kulübü öğrencileri de polislerle bir araya geldi.



Öğrenciler, kulüp etkinleri çerçevesinde hazırladıkları hamur işi ve tatlıları, görevli polis memurlarına dağıttı.