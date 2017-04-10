Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, polislerin gücünü yasalardan ve halktan aldığını belirterek, "Rahat ve huzur içinde yaşayıp, uyuyabiliyorsak, bunda en büyük pay polislerimizindir." değerlendirmesinde bulundu.



Hisarcıklıoğlu, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Polis teşkilatının önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, mesajında şunları kaydetti:



"Devletimiz canımızı, malımızı koruyabiliyorsa, bunun icrasında en önemli birim polislik teşkilatıdır. Halkının huzurunu gurur ve onur vesilesi sayan değerli polislerimizin, gece gündüz demeden, canlarını hiçe sayarak yaptıkları hizmet asla göz ardı edilemez. Ülke genelinde asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi zor görevleri bulunan polislerimize, milletçe destek olmak ve sahip çıkmak zorundayız. Unutmayalım ki onların varlığı bizim ve ailemizin güvenliği demektir. Bu duygu ve düşüncelerle iş dünyamız adına, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümünü tebrik eder, başarıların devamını dilerim."