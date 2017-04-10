Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Tapsız, mesajında, köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Polis Teşkilatının kanunların uygulanmasını gözetmek, kamu düzenini ve vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlendiğini belirtti.



Polis Teşkilatının görev ve sorumluluk anlayışının en güzel örneğini 15 Temmuz'da gösterdiğini ifade eden Tapsız, şunları kaydetti:



"Bu süreçte darbe girişiminde bulananlara karşı ilk andan itibaren dik duran ve kahramanca karşı koyan, ellerindeki tüm imkanlarla darbecilerle mücadele eden Emniyet Teşkilatımıza, fedakar polislerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emniyet ve asayişi, huzur ve güveni, dirlik ve düzenliği için Türk polisi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü saldırı ve tehdidi büyük bir başarı ile bertaraf etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir."