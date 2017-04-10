Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

İnebolu ve Abana ilçelerinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.



İnebolu İlçe Emniyet Müdür Vekili Emre Yener, polis teşkilatının kuruyuş yıl dönümü dolayısıyla Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy'u makamında ziyaret etti.



Kaymakam Atasoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının çağdaş hukuk devleti anlayışıyla milletin huzur ve emniyetini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, tüm emniyet personeline çalışmalarında başarılar diledi.



Abana



Abana Belediye Başkan Vekili Altan Erdoğan, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla ilçe emniyetini ziyaret etti.



Emniyet Amiri Ferhat Gül tarafından karşılanan Erdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının, kamusal düzenin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için özveriyle çalıştığını dile getirdi.



Polislik mesleğinin zorluğuna değinen Erdoğan, "172 yıldır, yurdumuzun her köşesinde büyük bir özveriyle çalışan polislerimize çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun." dedi.



Emniyet Amiri Gül de ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyet dile getirdi.



Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Ali Oğuz ve İnönü Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Recep Atak da yer aldı.