Denizli'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı düzenlenen törenle kutlandı.



Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir çelenk sundu.



Demir, yaptığı konuşmada, bireylerin güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanmasının çağdaş devletin temel amaçlarından olduğunu belirtti.



Huzurun ve güvenliğin bulunmadığı ortamda demokrasinin yerleşmesinin, devlet otoritesine saygı duyulmasının, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının beklenemeyeceğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:



"Teşkilatımız, adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde desteğini milletimizden, yetkisini yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kurulları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Polis halk için vardır. Halkın yardım ve desteğiyle, onların adına suçlularla savaşmaktadır. Unutulmamalıdır ki her şeyi satın alabilirsiniz, ancak huzuru asla satın alamazsınız. Huzur, güvenlik, dirlik, düzen ve asayiş yalnızca polisin değil, hepimizin ortak meselesidir. Bu nedenle herkesin polise destek ve yardımcı olması, onun yanında yer alması gerekir."



Demir, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları, törenin ardından Denizli Vali Ahmet Altıparmak'ı makamında ziyaret etti.



Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar çerçevesinde yunus ekipleri, Gazi Bulvarı'nda geçiş yaptı.



Asri Mezarlık Polis Şehitliği'nde yapılan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit polislerin ruhuna edildi. İl Emniyet Müdürü Demir ve diğer polisler, şehit aileleri ile mezarlara çiçek koydu.