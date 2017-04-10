Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Görele ve Doğankent'te tören düzenlendi.



Görele ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Emniyet Müdürü Nazım Şahin, burada yaptığı konuşmada, güvenlikte katılımcılığın her zaman bireyin hak ve özgürlüklerini öne almayı, vatandaşlarla bütünleşmeyi ve kendini ona karşı sorumlu hissetmeyi öngördüğünü söyledi.



Toplumun asayiş ve güvenlik hizmetlerinin en önemli kaynağı ve güvencesi haline gelmesini hedeflediklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:



"Çünkü çağdaş bir devletteki toplumun öncelikteki görevinin suçun işlenmesini önlemek olduğuna inanıyoruz. Medeni ve çağdaş bir ülke yaratmak isteyen bütün değerler artık kabul edilmesi gereken ve itiraz edilmeyen mütakabattır. Bu değerlerin temelinde bireye değer verici insan sevgisi vardır. Bütün bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin güvencesi altında olması vardır. Şeffaflık ve katılımcılık vardır. Şüphesiz bu değerler güvenlik anlayışımızda temel sorumluluğumuzdur. Bunun için bütün görevler doğrudan biz uygulamacılara düşmektedir."



Doğankent İlçe Emniyet Amirliği önünde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Emniyet Amiri Özel Çaylı, burada yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının vatandaşın canını, malını koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Bizler bu görevi yerine getirirken, hukuk devletinin bir kurumu olduğumuzu asla unutmuyoruz. Çünkü hukuka ve adalete dayanmayan güç zorbalıktır. Hukuk devletinde polis adalete dayalı bir kuvvettir. Onun için zalim değil adil, korkulan değil güvenli bir güçtür." diye konuştu.



Törene, Doğankent Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkan Vekili İlyas Patan, İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğancı ve diğer ilgililer katıldı.



Yağlıdere ilçesinde ise Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu, Yağlıdere Emniyet Amirliğini ziyaret etti.



Kırhasanoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, "Halkın huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Tüm emniyet mensuplarına başarılar diliyorum." dedi.



Yağlıdere'de son derece modern bir emniyet binasının yapıldığını ifade eden Kırhasanoğlu, bu binanın kısa süre içinde ilçe halkının hizmetine sunulacağını kaydetti.



İlçe Emniyet Amiri Cemre Karagülle ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırhasanoğlu teşekkür etti.