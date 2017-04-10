Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı dolayısıyla Mecliste görev yapan emniyet mensuplarına karanfil dağıttı.



Kumbuzoğlu, TBMM Dikmen ve Çankaya kapılarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret etti.



Kumbuzoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde fedakarca mücadele veren emniyet mensuplarını yürekten kutladığını ifade ederek, "Allah sizin eksikliğinizi vermesin. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır. Büyük bir mücadele örneği verdiniz. Bu millet sizi tarihe yazdı. Sizlerle burada bir arada olmaktan ayrı bir heyecan, onur ve gurur duyuyoruz. Şehit olan polis kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun." dedi.



Mehmet Ali Kumbuzoğlu, daha sonra emniyet mensuplarına karanfil dağıttı. Kumbuzoğlu'na TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet de eşlik etti.