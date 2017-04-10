Çatak ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı düzenlenen törenle kutlandı.



Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na, Çatak Emniyet Amiri Emre Kayhan, çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.



Öğretmenevi'nde verilen kokteylde konuşan Kaymakam Hacı Asım Akgül, polis teşkilatının, mesai kavramı tanımaksızın kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.



Akgül, "Bu çalışmalar sayesinde huzurlu ve güvenli bir şekilde rahatça yaşamımızı sağlamaktayız. Bizleri koruyan emniyet teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyor, ülkemizde huzur, güven ortamının ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi polislerimize de şükranlarımı arz ediyorum. Halen görevleri başındaki tüm polislerimize de aileleriyle sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum." diye konuştu.



Kutlamalar çerçevesinde Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, savcı ve hakimler, şehit yakınları, muhtarlar, kurum amirleri, polis ve vatandaşlar katıldı.