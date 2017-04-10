Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü kutlandı.



Sarıgöl Kent Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sönmez, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Ast. Kıdemli Başçavuş Kasım Celebi, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Kaan Selçuk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Selçuk, Türk Polis Teşkilatının bugün modern donanımlı hale geldiğine dikkati çekerek "Halkın desteğini arkasını almayan hiçbir kurum başarılı olamaz düşüncesiyle, ilçemizde halkla ilişkilere büyük önem verilmiştir." diye konuştu.



Törenin ardından kutlama programı Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam etti. Davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Salihli



Salihli ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı ve Türkiye Polis Emeklileri Derneği Salihli Şubesi Başkanı Lütfi Tortamış, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Törende konuşan Taşcı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan, ülkesine milletine ve bayrağına yürekten bağlı olan Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü, fedakarca görev yapan, bu uğurda canını hiçe sayan tüm meslektaşlarımızın, emeklilerimizin ve ailelerinin Polis Haftasını kutlarım." dedi.