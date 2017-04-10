Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Ahlat ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Ahlat ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı düzenlenen törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Akif Kızılkaya, Atatürk Büstü'ne çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Ahlat Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret edenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Törene, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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