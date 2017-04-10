Bandırma, Ayvalık, Bigadiç ve Ayvalık ilçelerinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Bandırma'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



İlçe Emniyet Müdürü Ali Haytar Kılıç, törende yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının kurulduğu 1845 yılından beri kendisine tevdi edilen vazifeyi mukaddes bir emanet olarak bildiğini belirterek. "Bizler, şehadete koşar adım yürüyerek can veren, can verirken diz çökmeyen, kudretini milletinden ve maneviyatından alıp, vatan sağolsun diyerek toprağa düşenimizi, vatan sağ olsun diyerek toprağa veren büyük bir aileyiz." dedi.



Törende, "Polis ve Çocuk" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Bigadiç



Bigadiç'te 100. Yıl Parkı'nda düzenlenen törene Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fettahoğlu, Emniyet Müdürü Musfata Korkmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü Musfata Korkmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Korkmaz, Türk polis teşkilatının ülkenin en büyük güvencesi olduğunu belirterek, "15 Temmuz alçak darbe girişimine karşı milletimiz ile birlikte verdiği kahramanca demokrasi mücadelesi ile bir kez daha ispatlanmış, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Ayvalık



Ayvalık'taki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tok, gaziler, polis şehitleri yakınları, daire amirleri, siyasi partiler ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.