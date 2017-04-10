Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Ünye ilçesinde tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokali'nde, kutlamalar kapsamında, kokteyl verildi. Etkinlikte, Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Kemal Öztürk ile öğrenciler, polislere çiçek takdim etti.



Programa, Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.