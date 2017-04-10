Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Enez ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Enez ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hüsnü Cengiz tarafından anıta çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerle pasta kesti.
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