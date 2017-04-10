Sason ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçe Emniyet Amiri Vekili Kemal Avcu, törende yaptığı konuşmada, 172. kuruluş yılını kutlayan polis teşkilatının ilk günkü heyecanla kendisine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.



Törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu.