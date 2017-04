Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Tarsus ve Silifke ilçelerinde etkinlikler düzenlendi.



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Cumhuriyet Alanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının devletin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.



Polis teşkilatının önemine değinen Ünal, şöyle konuştu:



"Emniyet teşkilatı bir nevi adaletin temsilcisidir. Bu teşkilatın mensupları bu halkın evlatlarıdır. Bunlar bu kutsal görevi yaparken halkımızın da onlara yardımcı olması gerekmektedir. Polisimizin görevi günün her saati halkın can ve mal güvenliğini korumak içindir. Aslında terör odaklarının polisimize yaptığı saldırılar Türkiye Cumhuriyetine yapılmaktadır. Onlar sadece polis elbisesi giyen, devletimizi temsil eden görevlilerdir. Kişiliğini makamdan alıp, darbe girişiminde bulunanlar ise şimdi hapishanededir. İşte bu asil milletimizin yetiştirdiği polis teşkilatımızın kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutluyor, şehit polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum."



Emniyet Müdürü Salim Çakan da çağın gereklerine uygun şekildeki bilgi, beceri ve teknolojik donanımıyla dünyada örnek gösterilen polis teşkilatının milletin can ve mal güvenliğiyle kamu düzenini sağlamadaki gayretlerini 172 yıldan beri sürdürdüğünü söyledi.



Konuşmaların ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.



Silifke



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Silifke ilçesinde de tören düzenlendi.



Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Kaymakam Şevket Cinbir, anıttaki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 24 saat esasıyla hizmet veren, kendilerine verilen sorumluluk alanlarında fedakarca çalışan polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladı.



İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk de Türk polisi olarak 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve kıvancını yaşadıklarını söyledi.



İlk defa polis adı verilen, gerçek anlamda polis teşkilatının 10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan polis nizamnamesiyle kurulduğunu hatırlatan Esertürk, "Polis anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetkiyle cesaret, feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Polisin hedefi öncelikle suçun işlenmesini önleyip, eğer suç işlenmişse suçla ilgili deliller ve şüphelileri tespit ederek, yakalayıp adalete teslim etmektir." diye konuştu.



Törenin ardından Silifke Kalesi eteğinde bulunan Polis Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.