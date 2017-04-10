Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı, Afşin'de törenle kutlandı.



İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bahadır Taphasan'ın Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Kutlamalar daha sonra Kaymakamlık salonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kokteylle devam etti.



Kaymakam Ali Edip Budan burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladığını söyledi.



Ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu dönemde bir arada olmaktan dolayı mutlu oldukların ifade eden Budan, şunları kaydetti:



"Güvenlik güçlerimizin moral ve motivasyonunu artırılması ve diğer daire amirlerimizle birlikte emniyet teşkilatımızla birlikte yanlarında olduğumuzu göstermek için bir ara geldik. Terör ile mücadelede başarılı hizmetler veren ve görevi başında şehit olan polislerimize ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."



Törene, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Askerlik Şubesi Başkanı Hasan Akdemir, kurum müdürleri ile teşkilat mensupları katıldı.