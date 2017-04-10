Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Karlıova ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Karlıova ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı törenle kutlandı.

Gün dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Baysal tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasını ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ulaş Kuşaklı ile kurum amirleri katıldı.

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