Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Eskişehir'de tören düzenlendi.



Vilayet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Dinç, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.



Şanlı tarihinin hiçbir evresinde düşmana boyun eğmemiş Türk milletinin evladı olan polis teşkilatının terörle mücadelede başarılar gösterdiğini ifade eden Dinç, "Bu uğurda şehit ve gazi vererek, 15 Temmuz gecesinde de Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının hain darbe girişimine ülkenin dört bir yanında milleti ile birlikte kahramanlık destanları yazarak engel olmuş, gururla geçen 172 yıllık tarihine altın bir sayfa daha eklenmiştir." dedi.



Törene, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 17 Ocak'ta Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Ali Sevim'in (32) eşi Demet Sevim, 1 yaşındaki oğlu Eyüphan ile katıldı.



Sevim, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu ve kendisi için gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek, oğlunun şehit babasına yakışır bir evlat olması için uğraş verdiklerini kaydetti. Eşinin şehit olmasının ardından şehidin işitme engelli anne ve babası Eyüp ve Fatma Sevim'in torunlarını yanından ayırmadığını anlatan Demet Sevim, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü gururla kutladıklarını söyledi.



Öte yandan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Metin İbiş için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Azmi Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve ilgililer katıldı. Evli ve 3 çocuk babası İbiş'in cenazesi, Göztepe Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.