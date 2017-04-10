Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yılı dolayısıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nde resepsiyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürü Osman Ak, makamında emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polislerle tek tek tokalaşarak günlerini kutladı. Ak, kendisine takdim edilen çiçekleri kabul etti.



Ak, ardından İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki alanda polislerle fotoğraf çektirdi ve kendisine takdim edilen çiçekleri kadın polislere verdi.