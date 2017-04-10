Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Kızıltepe ilçesinde tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



Buradaki törenin ardından Şehit Ömer Akçan Sosyal Tesisleri'nde devam eden etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya misafirleri karşıladı.



Etkinlikte, Kızıltepe Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Suphi Elçiboğa, İlçe Emniyet Müdürü Çetinkaya'ya plaket takdim etti.