Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Şarkışla, Suşehri ve Gürün ilçelerinde tören düzenlendi.



Şarkışla Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay ve beraberindeki teşkilat mensupları, 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sundu. Tolunay, burada yaptığı konuşmada, ülke geleceğinin, birlik, beraberlik ve daha çok üretmekten geçtiğini söyledi.



Güçlü Türkiye'yi istemeyen şer odaklarının her dönemde insanları bölüp parçalama, ülkede kavga ve kargaşa yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Tolunay, "Vatan haini terör örgütlerinin ülkemize ve devletimize en son 15 Temmuz 2016 günü yapmış oldukları haince saldırısı, kahraman güçlerimiz ve vatandaşlarımızın mücadelesi ile nasıl başarısızlığa uğratılmışsa, bundan sonra da hüsrana uğrayacaklardır." dedi.



Törene, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Çağlayan Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



- Suşehri



Suşehri ilçesinde ise Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve teşkilat mensupları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Daha sonra Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri Suşehri Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılını kutladılar.



Kaymakam Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, yasaların uygulanması, demokratik düzenin, temel hak ve özgürlüklerin korunması gibi önemli görevler üstlenen emniyet teşkilatının ve polisin, görevini her zaman fedakarca yaptığı belirterek, "Polislerimiz gerektiğinde canını hiçe sayarak kutsal görevlerini yerine getirmiş toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Toplum ve fert olarak huzur ve güven içinde yaşamamızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakarca hizmet veren emniyet mensuplarını tebrik ediyorum." dedi.



Gürün



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Gürün ilçesinde de kutlandı.



Gürün Emniyet Müdürü Halil Uludağ ve teşkilat mensupları Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Daha sonra Gürün Öğretmenevi'nde devam eden programda Uludağ ve teşkilat mensupları tebrikleri kabul etti.