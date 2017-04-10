Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Gercüş ilçesinde tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Zühtü Tarhan, Cumhuriyet Savcısı Tülay Bilgiç, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, İlçe Emniyet Amiri Serkan Küçükdoğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.



Törende, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.