Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı - Tekirdağ/

Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı törenle kutlandı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Ergüder, emniyet teşkilatının 172 yıldır halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca çalıştığı söyledi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değinen Ergüder, "Hain planlar yapanlar şunu bilmelidir ki bu millet ve emniyet mensupları bu ve benzeri girişimlere asla izin vermeyecek." dedi.



Törenin ardından makamında tebrikleri kabul eden Ergüder, daha sonra Uşak Valisi Ahmet Okur'u ziyaret etti.