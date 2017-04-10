Midyat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının 172 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini modern çağın imkanlarıyla birleştirerek dünyanın önde gelen teşkilatlardan biri olduğunu söyledi.