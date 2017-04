Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de düzenlenen törenlerle kutlandı.



Van'da valilik önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali İbrahim Taşyapan, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının son yıllarda gerek nitelik, gerekse nicelik olarak çok ileri bir seviyeye geldiğini söyledi.



Polis teşkilatının ülkenin göz bebeği olduğunu belirten Taşyapan,"Suçların önlenmesi, suçluların takibi, suçluların adalet önüne çıkarması, gerek istihbarat, gerekse terörle mücadele konularında da yetkin bir seviyeye gelmiş bir teşkilata sahibiz. Kırsalda jandarma, şehir merkezimizde güvenlik birimimiz tam anlamıyla halkın güvenliğini sağlamaktadır. Bütün emniyet mensuplarımızın polis bayramlarını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Tören, polislerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.



Muş



Valilik önündeki tören, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.



Törenin ardından Vali Seddar Yavuz, Aktaş ve polis memurlarını makamında kabul etti.



Polislerin gününü kutlayan Yavuz, mazisi şan ve şerefle dolu olan güvenlik güçlerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için fedakarca mücadele ettiğini anlattı.



"Polislerimiz ülkemizin her bir köşesinde terörle mücadele ederken hayatlarını hiçe sayarak, bu ay yıldızlı bayrağa ve bunun bağımsızlığı yolunda şehit düşen, gazi olan böylesine şanlı bir teşkilatımızın mensuplarıyla kuruluş yıl dönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum." diyen Vali Yavuz, "Bu aziz vatan, devlet ve bayrak için canlarını feda eden şehitlerimize minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum." diye konuştu.



Bitlis



Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyduğu tören, daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.



Hakkari



Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, şube müdürleri ve polisleri makamında kabul etti.



Toprak, burada yaptığı konuşmada, polis teşkilatının vatandaşın ve ülkenin asayişini temin yönünde büyük bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.



Polis teşkilatının, gerektiğinde canlarını vermekten bir saniye bile tereddüt göstermeyen kahramanlardan oluşan bir teşkilat olduğunu ifade eden Vali Toprak, şöyle dedi:



"Çalışmalar ve operasyonlar esnasında birçok şehidimiz oldu. Bir çoğuna ben de tanık oldum. Bu bize tarifsiz üzüntü ve acı vermekle beraber ülkemizin bekası, bayrağımızın özgürce semalarımızda dalgalanması için yerine getirilen bu görev, ayrıca onlara dünya ve ahirette en yüksek makam olan şehitlik makamını getirdi. İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle hepsi cennetteler."



Polisin Hakkari'de çok önem arz eden çalışmalara imza atığını vurgulayan Toprak, son 1,5 yıldır ilde kayda değer bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.



"Arkadaşlarımız kendileri açısından ve savunma, taarruz ile operasyon açısından da hiç hata kaldırmayacak bir bölgede görev yapıyor." ifadesini kullanan Vali Toprak, şunları söyledi:



"İzlediğim, denetlediğimiz ve gördüğümüz kadarıyla arkadaşlarımız bunun bilincinde olarak çok dikkatli, hassas ve tetikte olarak görevlerini icra ediyor. Allah'a şükürler olsun ki benim görev yaptığım son 10 ayda hain ve kalleş bir patlama dışında bir olaya da meydan vermediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün birimlerdeki, şubelerdeki arkadaşlarımız kendi alanlarında titizlikle çalışmalar yürütüyor, analizlerini yapıyor, tedbirlerini alıyor. Fakat bu bize bir rehavet getirmiyor, getirmemesi lazım. Arkadaşlarımız da bunun bilincinde. En ufak bir dikkatsizliğin, kayıtsızlığın nelere mal olabileceğini en iyi bilen teşkilatın, emniyet teşkilatımız olduğuna inanıyorum. Ne kadar rahat bir ortam olursa olsun her tehlikeye, her türlü kalleşliğe hazır ve tetikteler. Bundan hiçbir şüphemiz, endişemiz yok."



Bu arada, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri de kentte esnaf ve vatandaşa karanfil dağıttı.