Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Düziçi'nde törenle kutlandı.



Düziçi Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Şehit polisler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gök, emniyet teşkilatının toplumda huzuru ve düzeni sağlama gibi önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Bilindiği gibi FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'da hayata geçirmeye çalıştığı darbe girişiminin başarıya ulaşamamasının ardında, yüzlerce kahramanlık hikayesi yatıyor. Yoğun mesai harcayan ve görev bilinçlerinin farkında olan polis teşkilatı, darbe girişimini engellemek için canla başla çalışmıştır. Vatandaşlarla canlarını ortaya koyarak hain cuntacılara karşı vatan savunması yapanlar arasında yer alan polisler, gösterdikleri fedakarlık ve görev bilinciyle unutulmayacaklar." diye konuştu.



Tören, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök'ün tebrikleri kabulüyle devam etti.