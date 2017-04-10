Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehit aileleri Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.



Karacaibrahim Mahallesi Cami İmamı Özcan Peker, tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Ardından İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve beraberindekiler, şehitlik mezarlarını ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.



Törenin ardından Adalar, polis evinde şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya geldi.