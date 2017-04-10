Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Seydişehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ilgın, Kulu, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Seydişehir, Bozkır, Yalıhüyük, Ilgın, Kulu, Halkapınar ve Beyşehir ilçelerinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Seydişehir'de gün dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören sonunda İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, tebrikleri kabül etti.
Özdemir, yaptığı açıklamada,"172 yıllık geçmişi olan köklü bir kurumun mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Polis haftası dolayısı ile Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret eden tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca fedakarca ilçemizde görev yapan meslektaşlarıma sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum." dedi.
Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Bozkır
Hükümet Konağı önünde İlçe Emniyet Amir Vekili Ramazan Arlı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması devam etti.
Arlı, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının 172. yılını kutlamanın gururu yaşadıklarını belirtti.
Bozkır'ın Konya'nın en huzurlu ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Arlı, şunları kaydetti:
"Bozkır'ın en huzurlu ilçelerden birisi olmasında en büyük pay Bozkır halkınındır. Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destekle sağladık. Yine sizlerden alacağımız destek ile huzur ve güven ortamı devam edecektir. Bu önemli günümüzde devletimizin bekası ve selameti için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken, geride kalan dul ve yetimlerine şükranlarımızı belirtiyorum. Emekli ve gazilerimizi minnetle anarak halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde sağlık ve başarılar dilerim."
Tören sonunda Arlı, İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebrikleri kabul etti.
Yalıhüyük
Yalıhüyük ilçesinde, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Yalıhüyük Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Hasan Koçer, Garnizon Komutanı Astsubay Başçavuş Hakan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer ve daire amirleri katıldı.
Ilgın
Ilgın ilçesinde Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Fahrettin Altay Paşa Parkı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Ilgın İlçe Emniyet Müdürü Yahya Karabasan, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Emniyet Müdürü Karabasan, tüm polislerin haftasını tebrik etti.
Törenin ardından Ilgın Şehitliği ziyaret edilerek dua okundu.
Şehitlik ziyaretinin ardından, kurum amirleri ile vatandaşlar İlçe Emniyet Müdürü Yahya Karabasan'a makamında tebriklerini sundu.
Törenlere, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Duran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kulu
Kulu ilçesinde Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Törende İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Halkapınar
Halkapınar ilçesinde Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Amir Vekili İlker Zorlu tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören sonunda Polis Haftası dolayısıyla okullarda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Törene, Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Özkan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Beyşehir
Beyşehir ilçesinde Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü kutlandı.
İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Taşdemir, hafta dolayısıyla İlçe Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret ederek, çiçek takdim etti.
Gün dolayısıyla düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Taşdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Arıkan, Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Urlu da katıldı.
Gün dolayısıyla Beyşehir Şehitliği de ziyaret edildi.