Karaman'da, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.



Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Anıt Park'ta tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na Emniyet Müdürlüğü ve Polis Meslek Eğitim Merkezi çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk, törende yaptığı konuşmada, temelinde vatan, millet, bayrak, Atatürk ve insan sevgisi bulunan, bu anlayış içerisinde aziz milletine hizmet eden Türk polisinin, bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla görevine devam edeceğini söyledi.



Tutuk, törenin ardından tebrikleri kabul etti.