Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Polis teşkilatının başka hiçbir kurum, kuruluş ya da yapıyla irtibatı olmamalı. Emniyet, sadece ve sadece devletin ve milletinin hizmetinde olmalı." dedi.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk koyan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, yaptığı konuşmada, Türk polisinin geçmişinin şeref ve kahramanlık destanıyla süslü olduğunu belirtti.



Uzunkaya, teşkilatın yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla ülkenin dört bir yanında halkın can, mal emniyetini sağlamak, ülkenin birlik, bütünlüğünü korumak, huzur, güvenliğini tesis etmek amacıyla kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini aktardı.



Yollarının engebeli ve yorucu olduğu kadar, onurlu ve kutsal olduğunu da bildiklerini anlatan Uzunkaya, "Toplumun güvenlik ihtiyaçlarıyla anayasa ve hukukun dışına taşmayan özgürlük talepleri ekseninde birbirinden ödün vermeden, güvenlik içinde özgürlüklerin korunduğu, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adli ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden çarpmadan, halkıyla bütünleşmiş bir görev anlayışını sürdürmek, temel hedefimizdir." diye konuştu.



Şehitlerin, bu milletin huzur ve güvenliği, ülkenin birlik, bütünlüğü için canlarını seve seve feda ederek vatan, millet sevgisinin ne kadar kutsal olduğunu kendilerine öğrettiğini dile getiren Uzunkaya, şöyle devam etti:



"Türk Polis Teşkilatı, şehitlerimizin bedeli yüksek öğretileri doğrultusunda gücünü yasalardan, desteğini milletten alarak nöbetine devam ediyor. Vatanseverlik ve vazife aşkıyla emanet aldığımız kutsal bayrağı bu güzel vatanın her karış toprağını elden ele yükselterek daha ileriye taşıma azim ve kararlılığı içerisindeyiz."



Uzunkaya, ardından törene katılan polis memurlarına çiçek verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Valilik ziyareti



Uzunkaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.



Çeşitli birimlerden polis memurlarının da eşlik ettiği ziyarette konuşan Vali Karaloğlu, son 1 yılda yaşanılan olaylarla emniyet teşkilatının öneminin net bir şeklide ortaya çıktığını söyledi.



Emniyetin teşkilatının sadece milletinin emrinde olması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, "Polis teşkilatının başka hiçbir kurum, kuruluş ya da yapıyla irtibatı olmamalı. Emniyet, sadece ve sadece devletin ve milletinin hizmetinde olmalı. Emniyetimiz her türlü terörle mücadele ederken toplumun huzur ve güvenini koruma noktasında da önemli işler yapıyor." dedi.