Bartın'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı törenle kutlandı.



Valilik önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, 172 yıllık tarihine nice şan, şeref ve kahramanlık destanlarını sığdıran Türk Polis Teşkilatının, halkına hizmet yolunda bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için gerektiğinde gözünü bile kırpmadan seve seve can vermeyi ve bu topraklar için kanını dökmeyi kendisine en şerefli görev bildiğini söyledi.



Kamu düzeninin sağlanması, toplum düzenine yönelik mevcut ya da muhtemel tehlikelerin bertaraf edilmesinde halkın sağduyu ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla bir kez daha ortaya çıktığını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:



"Milletimizin kısıtlı imkanlarıyla vatan savunması için alınan tankını, topunu, uçağını, silahını içimize sızdırılmış hainler vasıtası ile çalan, bu milletin bekasına ve varlığına son vermek isteyen, düşmanlara kendi aklını ve bedenini teslim etmiş hain FETÖ ve hiçbir zaman bu örgütün elemanı olduğunu kabul etmeyen mensupları, 15 Temmuz günü milletten çaldıkları ile milletin ruhuna, kalbine, geleceğine saldırmıştır. Gözlerini kan bürümüş olan bu caniler hiçbir tereddüt göstermeden milletimizin üzerine, Meclis'e, terörle mücadele eden kahraman vatan evlatlarına tankla, topla, silahla, uçak ve helikopterden ağır silahlar ve füzelerle ateş edebilmişlerdir. Bunca masum vatan evladının kanını döktükten sonra 'tatbikat yapıyorduk' diyerek, yüzsüzlüğün alçaklığın dibine vurmuşlardır. Aziz milletimiz, seçilmiş Hükümetine, Cumhurbaşkanına, ordusuna ve polisine sahip çıkmış, atılan bombalara göğsünü siper etmiştir."



Aydoğdu, doğuştan asker milletin, kahraman ordunun vatan sevdalısı subay ve askerleriyle, kahraman polis teşkilatının hainlerden temizlenmiş kadrolarıyla el ele vererek hain darbe girişimini püskürttüğünü, tüm dünyaya Türk milletinin ne içeriden ne de dışarıdan esir alınamayacağını bir kez daha gösterdiğini de aktardı.



Buradaki törenin ardından şehitlik ziyaret edildi¸ Kur'an-ı Kerim okundu, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.



Törene, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Manav, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ile daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.