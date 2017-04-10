Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, Kırşehir'de törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, Kırşehir'de törenle kutlandı.
Anıt Meydanı'da düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin çelenkleri bırakıldı.
Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, törende yaptığı konuşmada, anayasa ve yasalardan aldıkları güçle, Atatürk ilkelerine bağlı kalarak vatanın bütünlüğü, milletin bölünmezliği, vatandaşların can ve mal güvenliği, toplumun huzur ve refahını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde Kırşehir'in güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Akyüz, "Devletin otoritesini sarsmaya yönelik her türlü kanunsuz eyleme müsaade edilmemektedir. Kırşehir'de polis - halk işbirliğine önem vererek halkımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak hedeflerimiz arasındadır. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılında devletimizin ve milletimizin selameti adına canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." dedi.
Törene, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Kırşehir Belediye Başkanı Vekili Emre Şahinci, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş, siyasi parti il başkanları ve protokol üyeleri katıldı.
Kutlama programı, Kırşehir Valisi Şentürk'ü ziyaret ile devam etti.