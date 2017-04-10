Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı Kumluca'da kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Sevindi, Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.



Emniyet Müdürü Yılmaz'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Konuşmanın ardından törene katılan protokol üyeleri, polislerin bayramını kutladı.



Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünde kutlamaları kabul programı gerçekleştirildi ve polisler misafirlere ikramda bulundu.