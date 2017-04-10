Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Afyonkarahisar'da Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü törenle kutlandı.



Kocatepe Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Karakaya ve Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Mehmet Er tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.