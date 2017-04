Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı Kutlamaları

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Malatya'da program düzenlendi.



Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Meslek Yüksek Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Mehmet Özdemir ile Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk tarafından anıta çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 172 yıldır ülkemizin huzur ve güvenliği, dirlik ve düzeni, birlik ve beraberliği için canını bile vermekten çekinmeden görev yapan Türk Polis Teşkilatının mazisi şan ve şerefle dolu olduğunu ifade etti. Urhal, emniyet teşkilatının ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, sorumlu olduğumuz görevi idrak ederek, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşaması için çalışmalarımızı kararlıkla yerine getirmekte mutluluk duymaktayız. Ülkemizin ve güvenliği sağlamak, halkımızın can ve mal emniyeti temin etmek uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden, teslim aldığımız, bu kutsal görev bayrağını bugüne kadar olduğu gibi, bunda sonrada en yüksek görev şuuruyla, her şart ve zorlukta bile yılmadan, daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkabilecek her türlü şer odakları ve terör örgütlerine karşı kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğimize söz veriyoruz "diye konuştu. - MALATYA