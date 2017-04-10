Manisa ve ilçelerinde, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kutlandı.



Manisa merkezde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve Manisa Emekli Polisler Derneğince Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



"Sürekli kendini yenileyen, çağımız teknolojisine uygun araç, gereç ve teçhizatla kendini donatan, çalışma durumlarını sürekli geliştiren bir kurum olarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Teşkilata yeni gelen personellerimiz oldu, bu personellerimiz göreve başladı. İlk törenleriydi. Kendilerini tebrik ettim. Taze kan olarak teşkilata yeni giriş yaptılar. Önümüzdeki günlerde kendilerini birimlerine dağıtacağız. Son yaşadığımız 15 Temmuz darbe kalkışması neticesinde teşkilatımızın üzerine büyük yükler bindi. Bunu vatandaşlarımızla, milletimizle beraber bertaraf etmeyi bildik. Bundan sonra da terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek."



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Polis Şehitliğinde tören düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Bilgiç ve beraberindekiler, şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakarak, dua etti.



İl Emniyet Müdürü Bilgiç, gün dolayısıyla müdür yardımcıları ve her şubeden birer polis memuru ile Vali Mustafa Hakan Güvençer'e de ziyarette bulundu.



Güvençer, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının 15 Temmuz'dan bu yana en düşük rütbelisinden en üst rütbelisine kadar Türk toplumu adına çok büyük fedakarlıkla son derece başarılı bir görev yürüttüğünü, yürütmeye de devam ettiğini ifade etti.



Akhisar



Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla Akhisar ilçesinde Milli Egemenlik Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törende, Atatürk Anıtı'na Akhisar İlçe Emniyet Müdür Vekili Caner Aker tarafından çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Aker, törende yaptığı konuşmada, Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "Akhisar polisi olarak kendimizi yenilememiz ve günümüz teknoloji ürünlerini etkin şekilde kullanmamız gerektiği bilinci ile hareket etmekteyiz." dedi.



Soma



Soma ilçesinde, Türk polis teşkilatının 172. yılı dolayısıyla Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



İlçe Emniyet Müdürü Rıza Akın törende yaptığı konuşmada, "Devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir. Polisin hedefi, öncelikle suçun işlenmesini önlemektir. Her türlü teröre karşı ve gençliğimizin büyük bekası uluşturucu ile mücadele, öncelikli görevlerimiz arasındadır. Bunlarla mücadeleye aralıksız devam edilecektir." dedi.



Törenin ardından Korupark'a kadar kortej yürüyüşü ve yürüyüş sonunda kokteyl düzenlendi.