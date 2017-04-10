Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, emniyet teşkilatının her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara iç güvenlik hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürdüğünü belirtti.



Vali Kamçı, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, toplumsal huzurun sağlanması için büyük bir özveri ile çalışan Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



"Demokrasinin işlerliği, özgürlüklerin korunması ve adaletin tesisi ancak huzur ve istikrar ortamının sürdürülmesiyle sağlanabilir." ifadelerini kullanan Kamçı, şunları kaydetti:



"Polislerimiz bu şuurla görevlerini adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde gece gündüz yerine getirme gayretindedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Devletin öncelikli görevinin, vatandaşlarının huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak olduğunu biliyoruz. Huzurlu, ekonomik kalkınmasını tamamlamış ve refah içinde yaşamak için güvenliği sağlamamız şarttır. Emniyet Teşkilatımız, her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara iç güvenlik hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için en değerli varlıkları olan canlarını dahi feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anar, halen görevi başında olan polislerimize, özverili bir şekilde yürüttükleri güvenlik hizmetinden dolayı teşekkür eder, aileleri ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve huzur dolu günler dilerim."