Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatı 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.



İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyet Aslan'lı Yoldan yürüyerek mozaleye geçti. Burada çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Altınok ve beraberindekiler daha sonra birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.



Soylu daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterine şunları kaydetti:



"Büyük Önder Atatürk, Aziz milletimizin güvenliği, huzuru ve asayişi için gece gündüz demeden mücadele eden Türk Polis Teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz.



Türk Polisi, milletimizin adeta ikinci bir kurtuluş savaşı verdiği 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında, gerçek vatan evlatlarıyla beraber kurucusu olduğun cumhuriyetimizi ve vazgeçilmezimiz olan demokrasimizi koruyarak sana layık olduğunu göstermiştir.



Milletin iradesiyle seçilmiş gazi meclis ve bu meclisten zuhur etmiş meşru hükumetin dışında hiçbir odak veya oluşumdan talimat almadan yalnızca milletimize hizmet eden Türk Polis Teşkilatı, milletimizin birlik ve beraberliğinden aldığı güç ve cesaretle gösterdiğin hedefler ışığında çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir. Ruhun şad olsun"



Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok daha sonra bekleyen polis akademisi öğrencileriyle tek tek tokalaşarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Törene, Altınok'un yanısıra Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları da katıldı.