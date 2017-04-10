Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 172. Yılı

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü, Kırklareli'nde törenle kutlandı.



Emniyet Müdürü Erkin Adalar'ın Vilayet Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Törene, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Emniyet Müdürü Adalar, kurum müdürleri ile teşkilat mensupları katıldı.



Tören sonrası Kocakundakçı ve Adalar, teşkilat mensuplarıyla tokalaştı.



Daha sonra Adalar, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.



Vali Civelek, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutladığını söyledi.



Görevi başında şehit olan polislere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Civelek, gece gündüz demeden çalışan polislere teşekkür etti.