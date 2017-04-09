Muş Valisi Seddar Yavuz, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yavuz, mesajında, emniyet teşkilatının, üstün bir vazife anlayışıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, huzur ve refah içinde yaşaması için gece gündüz fedakarca görevlerini ifa ettiğini belirtti.



Türk polis teşkilatının, ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvence olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:



"172 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan polis teşkilatı, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği güven ve huzur kapısıdır. Kahraman Türk polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, her koşulda devletinin ve milletinin bekası için hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten çekinmemiştir. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk polis teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor ve tüm emniyet teşkilatı mensuplarımıza başarılar diliyorum."